Pornostage afgebroken om media-aandacht

De studente was al ruim een maand bezig met haar stage toen ze van de school te horen kreeg dat ze er niet mee kon doorgaan. De reden die daarvoor werd gegeven, was dat de stage zich niet zou verhouden tot de waarden waar de hogeschool voor staat. De school had eerder al wel toestemming gegeven.

Vooral de manier waarop de discussie in de media werd gevoerd, strookte niet met de waarden waar de school voor staat, zei Robert Willemars, hoofd juridische zaken van Inholland. De merknaam Inholland zou in deze discussie gekoppeld zijn aan de waarden van de porno-industrie.

„We hebben uiteindelijk een beslissing moeten nemen die tegen het belang inging van mevrouw Hagafiona, maar die wel in het belang was van Inholland”, zei Regine Vonstieglitz, directeur van het onderdeel waar Monica studeert.

Derdejaarsstudente Monica had naar eigen zeggen al sinds het begin van haar studie de ambitie om in de pornosector stage te lopen en heeft die ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. „Ik schrijf ook gewoon verslagen over vrouwvriendelijke porno en erotiek en daar krijg ik altijd goede cijfers voor”, aldus Monica na afloop van de hoorzitting. Ze wilde graag tijdens haar stage een vrouwvriendelijke pornofilm produceren. Volgens haar zit daar een gat in de markt.

Een interne adviescommissie hoorde de standpunten van Monica en Inholland aan. De commissie probeert uiterlijk 6 mei advies uit te brengen. Daarna neemt het college van bestuur van Inholland een beslissing.