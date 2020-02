’Hard aanpakken van terroristen helpt gewoon’

Speciale interventie-eenheden uit verschillende landen in actie in Den Haag tijdens een anti-terreuroefening. Ⓒ ANP

In de week dat in ons land twee grote jihadzaken dienen voor de rechtbank, legt Teun van Dongen het vergrootglas op de bestrijding van terrorisme. Wat werkt en wat niet? Van Dongen: „De realiteit is dat het afnemen van dreiging vooral het gevolg is van harde maatregelen.”