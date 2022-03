In dit kleine appartment van bijna 6 ton staat je bed in keuken: ’Absurd, dit gaat toch niemand betalen?’

De woning staat voor 595.000 aangeboden op website Funda. Het wordt omschreven als een ’prachtig tweekamerappartement’. Je krijgt ’een moderne douche met een ingebouwde radio’, een ’nieuwe houten vloer’, en het huis ligt op vijf minuten loopafstand van het Vondelpark.

Met een vraagprijs van 16.081 per vierkantemeter behoort dit pand waarschijnlijk tot een van de duurdere huizen in Amsterdam. Maar het is niet bepaald van alle moderne gemakken voorzien. Voor dit bedrag staat het bed in de keuken en van een ’tweekamerappartement’ is eigenlijk ook geen sprake: dat is gewoon een geïmproviseerde ruimte met een gipswand. Saillant detail: het pand is in 2016 gekocht voor 198.000.

De makelaar was telefonisch niet bereikbaar voor een reactie.

„Jezusmina wat een geld”, reageert Bart Postema van de Amsterdamse makelaar Rappange. „Ik vind dit een hoop voor de Vondelstraat.” Hij ziet ook dat de Amsterdamse prijzen stijgen (’binnen de ring richting de 10 duizend’), maar dit is wel uitzonderlijk hoog. „Over het algemeen geldt: hoe kleiner de woning, hoe hoger de prijs per vierkante meter. Maar ook: hoe bijzonderder, hoe hoger. Wij krijgen bij de Amstel ook een pand richting die prijs, maar dan heb je ook een heel bijzondere woning. Maar 16.081 per vierkantemeter is wel veel geld hoor, maar goed: het staat mensen vrij om dit te vragen.”

Dat de vierkantemeterprijs zelfs voor Amsterdamse begrippen absurd is, bevestigt ook Gert Jan Bakker van stichting Woon!, die hulp aan huurders en eigenaren in Amsterdam biedt bij diverse huisvestingsproblemen. „Dit is absurd, niemand gaat dit neerleggen voor een woning waar je ongeveer in je keuken slaapt. Daarnaast: je moet echt driedubbel het modaal verdienen om dit hokje te kunnen betalen. Maar als je zoveel verdient, dan wil je toch niet op 37 vierkantemeter eindigen?”

Ook Bakker bevestigt dat je dit soort prijzen alleen bij exclusieve panden ziet, maar daar is bij de woning op de Vondelstraat absoluut geen sprake van.

’Ik schrik er niet van’

Het zou volgens hem goed kunnen dat de verkoper nog even wil cashen voor de ’zelfwoonplicht’ ingaat. Met ingang van 1 april wordt het voor huizenkopers in Amsterdam verplicht om hun gekochte huis zelf te gaan bewonen, als de woning een WOZ-waarde heeft tot 512.000 euro. „Hierdoor maken starters meer kansen op een koophuis, omdat ze niet meer hoeven op te boksen tegen beleggers die woningen opkopen om ze vervolgens voor torenhoze prijzen te verhuren.” Met als gevolg dat dit soort huizen waarschijnlijk niet meer voor zulke prijzen worden aangeboden, legt Bakker uit. ,,De verkoper kan denken: misschien wil een belegger voor 1 april nog zijn slag slaan. Zij kunnen het huis dan gaan verhuren voor bijvoorbeeld 1600 per maand.”

Bakker vermoedt dat het huis eerst als Airbnb werd verhuurd. „Er staat in bed in de keuken, en eentje in het kleine kamertje. Waarom zou je twee bedden hebben in zo’n woninkje? Dat is niet logisch. Ze hadden voor de foto’s het bed uit de keuken moeten hallen.” Hij denkt niet dat de verkoper dit huis gaat verkopen: „Nee, dit gaat ’m echt niet worden.”

Jerry Wijnen, voorzitter makelaarsvereniging Amsterdam, vindt de prijs ook hoog, maar staat er niet meer gek van te kijken. ,,Ja, het zijn enorme bedragen, maar ik schrik er niet meer van.’’ Telkens als hij verwacht dat het niet gekker kan, ziet hij weer een huis dat voor een fortuin wordt verkocht. ,,Ik loop al een tijdje mee, maar hoe meer ik ervan weet hoe minder ik ervan begrijp.’’

Zullen na 1 april dit soort exorbitante huizenprijzen verleden tijd zijn? Wijnen vermoedt van niet. ,,De zelfwoonplicht helpt om de koper, die er ook wil wonen, een grotere kans te geven ten opzichte van de belegger. Maar de meeste concurrenten op de Amsterdamse huizenmarkt zijn mensen die er ook willen wonen. Er wordt gezegd dat dit beleid een goede stap is, maar de buy-to-letmarkt is in Amsterdam helemaal niet zo groot. De belegger die nu wat spaargeld heeft en een huis wil kopen om te verhuren, die koopt doorgaans niet in Amsterdam omdat de huizenprijs zo hoog is. Ik verwacht dus niet dat dit nou een enorm verschil gaat maken.’’