’Grote chaos’ in Wormer als vrouw Hema-medewerkster in nek steekt

Verdachte is bekende in het dorp: ’Ze kocht vanmiddag nog thee’

WORMER - De schrik is groot in Wormer: een 23-jarige Hema-werkneemster is donderdagmiddag neergestoken met een groot mes. Zij is zwaargewond en vervoerd naar het ziekenhuis. De aangehouden verdachte (21) blijkt een bekende in het dorp te zijn. „Ze was eerst rustig en heeft nog twee doosjes thee gekocht.”