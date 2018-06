OVSE-bemiddelaar spreekt separatisten

Aan het overleg namen ook de burgemeester van Donetsk en het hoofd van de politie van de stad in het oosten van Oekraïne deel. Het gesprek had plaats in een hotel en duurde ongeveer 90 minuten. De vertegenwoordigers van de bezetters hebben hun standpunt uitgelegd, waarop een gesprek ontstond over de noodzaak van een dialoog in Oekraïne en het terugbrengen van de spanningen in het land.

Etherington had maandag ook al een ontmoeting met een leider van de pro-Russische separatisten. Wat er toen precies is besproken, werd niet bekendgemaakt.