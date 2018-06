Linda de Mol had geen zin in Gooische Vrouwen 2

"Ik heb altijd geroepen dat ik nooit een vervolg zou maken, maar die eerste was zo'n bizar succes met bijna twee miljoen bezoekers", vertelt ze in een interview met Hollands Glorie.

Ook miste Linda haar collega's. "We zijn zulke goede vriendinnen, we hebben het zo leuk gehad. En ik had ineens zo'n leuk idee voor een tweede film."

"Er is zo ontzettend veel gebeurd in ieders leven: twee van ons zijn hun man verloren en zowel Tjitske Reidinga als ik waren gescheiden van de vaders van onze kinderen. We hadden het ook veel over ouder worden."

"We kwamen tot de conclusie dat vriendschap toch wel de meest bestendige relatie is in je leven. We besloten samen in een heel mooi huis te gaan zitten. En toen dacht ik ineens: dit is een film."

Inmiddels zijn de opnames in volle gang. Naar verwachting verschijnt Gooische Vrouwen 2 rond kerst in de bioscoop.