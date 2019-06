Verdachten ‘tbs-moord’ beschuldigen elkaar

In de rechtbank Lelystad stonden dinsdag oud-tbs’er Jan van K. (48) en tbs’er Michel B. (35) voor het eerst voor de rechter in een pro forma zitting. De twee worden verdacht van moord. Roof was het motief voor de moord. Er zijn spullen van Thomassen verdwenen. Van K. heeft bij de politie verklaard dat Michel B. in de woning van Thomassen wat poeder gooide in het glas van het slachtoffer en hem later ineens wurgde met een lint. B. noemde dat nonsens en zei dat juist Van K. schuldig was aan de moord.

Fouten tijdens proefverlof

Jan van K. heeft een rijk tbs-verleden. Hij ging in 2003 na een tbs-behandeling van zes jaar in Groningen in de fout toen hij met proefverlof mocht. Hij liet toen een neef op diens vriendin insteken met een mes. Hij kreeg opnieuw tbs en was nog maar recent uitbehandeld toen hij voor de moord op Thomassen werd opgepakt.

Michel B. heeft een zedenverleden. Hij pleegde tussen 2003 en 2008 ontucht met drie meisjes tussen de 13 en 15 jaar in Friesland en belandde in een tbs-kliniek. B. was op verlof toen de politie hem oppakte voor de moord op Thomassen. De twee kenden elkaar uit de tbs-kliniek in Almere.

Het OM liet weten dat het onderzoek naar de moord nog gaande is. De Inspectie van Justitie en Veiligheid onderzoekt de gang van zaken rond de ‘tbs-moord’ in Lelystad.