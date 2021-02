Onderwijsdebat gaat niet door vanwege PVV

Het debat over onder andere de klassengrootte en het lerarentekort zou komende dinsdag plaatsvinden met de zeven grootste politieke partijen. De AOb sprak zelf van hét politieke onderwijsdebat in aanloop naar de verkiezingen.

Maar onder druk van boze leden heeft de FNV-bond zondag besloten om het debat te annuleren. Ze zijn boos over de deelname van PVV-Kamerlid Beertema, zelf oud-docent op een mbo-instelling.

„Het hoofdbestuur van de AOb heeft geconstateerd dat het programma voor de verkiezingen van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken”, schrijft de vakbond in een verklaring. „Dit heeft dermate impact op de inhoud van het debat dat afgelasten op dit moment de enige optie is.”

’Gelijke kansen’

Het bestuur van de vakbond voor docenten geeft verder aan in gesprek te gaan met leden over ’gelijke kansen, racisme en hoe om te gaan met een politiek landschap met partijen met ideeën die mijlenver van de eigen missie afstaan.’

PVV-leider Geert Wilders heeft via Twitter woest gereageerd op het intrekken van de uitnodiging: „Wat een laffe anti-democraten die lui van de Algemene Onderwijsbond. Walgelijk.”