Doodgeschoten terrorist Londen was nog maar net uit gevangenis

Volgens Britse media werd zondag onder anderen een vrouw op een fiets in de rug gestoken. Een vrouwelijke passant liep licht letsel op door rondvliegend glas, afkomstig van een ruit die sneuvelde door een politiekogel. Een ooggetuige meende gezien te hebben dat de messentrekker iets droeg dat op een bomvest leek. Een deskundige stelde later vast dat het geen echt explosief bevatte. De dader overleefde de aanval niet.

„We kunnen bevestigen dat hij dood is”, meldt de Metropolitan Police in een verklaring. Een van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere twee raakten minder ernstig gewond en verkeren niet in levensgevaar.

Onderzoek op Streatham High Road na een vermoedelijk terroristische mesaanval. Ⓒ AFP

De Britse politie hield de man al enige tijd in de gaten, meldt Sky News. „Ik heb begrepen dat die persoon onder actieve politiebewaking stond ten tijde van het incident”, liet Sky’s veiligheidsspecialist via Twitter weten. Dat zou verklaren hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na het eerste signaal van een aanvaller met een groot mes, mogelijk een machete, ter plekke waren en met getrokken pistool ingrepen. De dader had kort daarvoor drie slachtoffers gemaakt, een van hen raakte levensgevaarlijk gewond.

Reeks incidenten

Het incident had plaats in een winkelstraat in Streatham, in het zuiden van de hoofdstad, en is de zoveelste met een terroristische inslag de laatste jaren. „Terroristen proberen verdeeldheid te zaaien en onze levenswijze te ruïneren”, reageerde de Londense burgemeester Sadiq Khan. „Hier in Londen zullen we nooit laten gebeuren dat ze succes hebben.”