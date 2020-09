P.C. Hooft-prijs 2020 uitgereikt aan Maxim Februari

„Vandaag ben ik dankbaar voor alles tegelijk. Dankbaar voor schrijven en leven. Dankbaar dat literatuur iets is tussen mensen, dat het literaire werk van zoveel beminde schrijvers in mijn hoofd gist, schift en borrelt, dat mijn werk op zijn beurt in het hoofd van een enkeling rot en schimmelt, dat we elkaar allemaal lezen, voeden en bemesten”, aldus de 57-jarige auteur.

Februari, filosoof, jurist, schrijver en columnist, is onder meer bekend van de boeken Klont en De maakbare man, notities over transseksualiteit.

Volgens de jury werpt Februari met zijn stijl „een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk.”

Al in december 2019 werd de prijs toegekend. In mei zou de prestigieuze prijs worden overhandigd, maar door de coronamaatregelen liet de feestelijke uitreiking op zich wachten. Die was donderdagavond online te volgen via literatuurmuseum.nl.

De prestigieuze onderscheiding wordt sinds 1947 jaarlijks wisselend toegekend voor proza, essay en poëzie.