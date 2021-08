Premium Het beste van De Telegraaf

’In bepaalde wijken is een wapenwedloop ontstaan’ Wat te doen tegen schrikbarend gewelddadige jeugd?

Een herdenking in Den Haag voor de op 6 mei doodgestoken Myron. De 17-jarige werd mogelijk gedood als vergelding voor een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen. Ook Leon Meijs signaleert grof geweld door bende-oorlogen. Ⓒ foto anp/hh

Na de gruwelijke dood van Carlo Heuvelman op Mallorca en diverse steekincidenten in ons land, rijst de vraagt of het extreme geweld onder jongeren inmiddels een structureel probleem is. Het aantal jongvolwassenen dat wordt verdacht van een ernstig geweldsdelict blijft toenemen.