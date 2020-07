Man eist 13 miljoen dollar (!) coronahulp op, koopt dure Lambo

Dat meldt de New York Times op basis van informatie van aanklagers. De man vroeg coronageld aan namens meerdere bedrijven. Zijn eerste aanvraag was namens vier bedrijven à vier miljoen dollar. Per maand.

Hij bleef verzoeken uitsturen. Het totaalbedrag staat op 13.542.741 dollar. Steeds werden zijn verzoeken gehonoreerd.

Resort op strand

De man besloot een miljonairsleven te beginnen; een dure auto, juwelen, bezoekjes aan dure resports op het strand in Miami – en uitgaven aan datingwebsites. „Het lijkt erop alsof er geen bedrijfsmotief zit achter de meeste, zo niet alle, uitgaven”, stelt een inspecteur tegenover de Times.

De advocaat van Hines, Chad Piotrowski, meldde in een verklaring dat zijn cliënt een ’legitieme zakenman is die, net als miljoenen Amerikanen, financieel leed onder de pandemie’.

David T. Hines. Ⓒ Miami-Dade County Department of Corrections

Mama

Volgens aanklagers is zijn motief echter klip en klaar. In mei boekte hij 30.000 dollar over naar iemand die stond aangemerkt als ’mama’, maar ook 7.000 dollar naar Setai Hotel in Miami Beach en 8.500 dollar naar een juweliersbedrijf. Voor ruim drie ton kocht hij een Lamborghini.

Hines heeft inderdaad bedrijven op zijn naam. Die hebben allen geen website. Volgens de New York Times zijn deze firma’s online meermaals beticht van zwendel. Hines is opgepakt en wordt verdacht van onder meer fraude en het afgeven van valse verklaringen.