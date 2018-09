Noodsprong uit brandend huis

Omstanders zagen de gezinsleden in paniek terwijl de vlammen om hen heen sloegen. Een vader en zijn kinderen, een jongen en een meisje, lieten zich van grote hoogte vallen om aan het vuur te ontkomen. „Om hun leven te redden zijn ze een voor een van de derde verdieping naar beneden gesprongen. Het was een verschrikkelijke situatie om te zien", vertelt een buurvrouw met tranen in haar ogen.

Volgens haar is eerst de vader gesprongen en daarna zijn zoontje die acht jaar zou zijn. Het dochtertje van veertien sprong als laatste. Eerder zou een moeder met haar baby de vuurzee zijn ontvlucht, maar daarover variëren de verklaringen van buurtbewoners. In het pand waren volgens hen altijd veel mensen aanwezig. „Toen we geschreeuw hoorden, dacht mijn man dat er weer eens ruzie was, maar ze bleven maar schreeuwen in het Engels: jump, jump", vertelt een directe buur.D

De vader was er na zijn val slecht aan toe. Een jongeman verleende eerste hulp: „Ik heb hem naar een rustige plek gebracht. Zijn hele lijf zat onder de brandwonden." In totaal zijn zes woningen ontruimd.