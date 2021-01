’Agressieve en opstandige’ zeehond van de weg gehaald

We kregen "een melding van een agressieve en opstandige zeehond...Hij liet duidelijk aan ons merken dat hij het er niet mee eens was en dat hij niet van de weg af wou. Met wat creativiteit en hulp hem toch ‘begeleid’ van de weg af", aldus het team. Op een filmpje is te zien hoe het dier met behulp van een draagbaar van de weg wordt geleid.

Volgens een woordvoerder van de politie was hierbij ook de hulp ingeschakeld van de Stichting A Seal, die zeehonden opvangt en na herstel weer vrijlaat in hun natuurlijke leefomgeving.