Vol stadspark huldigt PEC Zwolle

De voetbalclub heeft de Erepenning van de stad Zwolle gekregen. Aanvoerder Bram van Polen kreeg als symbool de ambtsketen van de burgemeester om zijn nek. Trainer Ron Jans was vooral blij dat zijn oude vader het winnen van de KNVB-beker mee mocht vieren. „Het mooie is dat ik trainer ben in de stad waar hij woont. Het is schitterend om hier geschiedenis te mogen schrijven.” Hij vroeg de fans om een applaus voor zijn vader, dat hij ook kreeg. „Het scenario dat we een pak slaag zouden krijgen en de rondvaart niet door zou gaan, heb ik aan de burgemeester van Amsterdam gegeven”, zei burgemeester Henk Jan Meijer. Hij moest zijn toespraak meerdere keren onderbreken door fans die onder meer 'wij gaan Europa in' scandeerden.

Eerder maandag gingen de PEC-spelers op een boot door de grachten van Zwolle. Langs de Thorbeckegracht stonden de supporters rijendik. Op daken van enkele woonboten stonden supporters met fakkels en de blauw-witte stadsvlag hing fier in top in de Peperbus. De open boot van de spelers was versierd met blauwe en witte ballonnen en werd omringd door tientallen boten vol fans. Politie, te water en op de fiets, begeleidde de stoet.

Zondag zagen bijna 2,5 miljoen tv-kijkers hoe PEC Zwolle de beker veroverde door in de Rotterdamse Kuip Ajax met 5-1 te verslaan. Het elftal van trainer Ron Jans mag daardoor meedoen aan de Europa League.