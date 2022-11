Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Sander de Kramer rijdt met 400 kachels naar oorlogsgebied Oekraïners vechten tegen dodelijke vrieskou: ’Je weet niet wat je ziet aan ravage’

Door Roel den Outer

Terwijl de luchtsirenes overal loeien in het bitter koude Oekraïne, is Rotterdammer Sander de Kramer volop bezig met het uitdelen van gaskachels in het oorlogsgebied.