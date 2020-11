Britse verpleger opgepakt op verdenking ombrengen baby’s

De vrouw werd dinsdag gearresteerd. Het gaat om verpleegster Lucy Letby, die ook al in 2018 en 2019 werd gearresteerd vanwege de tragedies destijds in het ziekenhuis, meldt The Daily Mail. Rechercheurs openden mei 2017 een onderzoek naar kindersterfte in het ziekenhuis.

„In juli 2018 werd een zorgverlener gearresteerd op verdenking van moord in verband met de dood van acht baby’s en de poging tot moord op zes baby’s op de neonatale afdeling van het Chester Hospital. Ze werd vervolgens op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek”, zegt de hoofdinspecteur. „Als onderdeel van ons lopende onderzoek is de zorgverlener vandaag opnieuw gearresteerd op verdenking van moord in verband met de dood van acht baby’s en de poging tot moord op negen baby’s.”

Het Countess of Chester Hospital in Chester waar een groot onderzoek werd gestart naar tientallen omgekomen baby’s. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

De vrouw zit vast. Volgens de politie werkt ze mee aan het onderzoek. Haar huis werd al meerdere keren doorzocht. Letby gaf in 2013 nog een interview in de Chester and District Standardover over haar werk met baby’s.

Impact

De ouders van de omgekomen baby’s zijn op de hoogte gebracht van het nieuws. „Ze worden gedurende het hele proces ondersteund door speciaal opgeleide agenten. Dit is een buitengewoon moeilijke tijd voor alle betrokken gezinnen en het is goed om te onthouden dat de nabestaanden nog altijd antwoorden zoeken op wat er met hun kinderen is gebeurd.”