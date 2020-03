Bolsonaro is niet bang voor 'griepje'

Volgens de Braziliaanse president Bolsonaro wordt het gevaar van het coronavrus schromelijk overdreven en gaan er alleen maar ouderen aan dood. Desalniettemin liet hij zichzelf al twee keer testen. Ⓒ REUTERS

SAO PAOLO - In Brazilië nemen steeds meer deelstaten vergaande maatregelen om verspreiding van het coronacrisis tegen te gaan. Maar uitgerekend de president van het land is het daar niet mee eens. In een opmerkelijke televisietoespraak haalde Jair Bolsonaro hard uit naar gouverneurs die de economie volgens hem grote schade toebrengen.