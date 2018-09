Vermiste visser had zich aan boord verstopt

De visser naar wie zaterdag met man en macht op de Waddenzee is gezocht, was niet overboord geslagen, maar had zich op het schip verstopt. In de haven is hij van boord gegaan en richting België vertrokken. De politie in Friesland kreeg die informatie zondag, maar heeft de man zelf nog niet gevonden of gesproken. Het is onduidelijk waarom de 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats er vandoor is gegaan.