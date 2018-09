Dodental scheepsramp Zuid-Korea verder omhoog

Het lukte duikers zaterdag voor het eerst om lichamen te bergen uit de Sewol. In totaal werden de stoffelijke resten van 17 personen uit het wrak gehaald.

De berging van lichamen verliep de afgelopen dagen moeizaam. Slecht weer, beperkt zicht onder water en de sterke stroming bemoeilijkten het werk van de duikers. Het hoofd van de reddings- en bergingsoperatie zei zaterdag dat het nog 1 of 2 maanden kan duren voordat alle lichamen uit het schip zijn gehaald.

Ook de Zuid-Koreaanse marine heeft inmiddels een slachtoffer te betreuren. Tijdens de reddingsoperatie liep een onderofficier woensdag fatale verwondingen op nadat zijn schip de zinkende veerboot te hulp was geschoten. De man raakte in coma en stierf zaterdag in het ziekenhuis.