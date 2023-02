Extra heffing voor overwinsten energie blijkt tegenvaller

Het kabinet presenteerde vorig jaar, nadat in Brussel maatregelen werden genomen om de energieprijzen te laten dalen, een plan om de enorme overwinsten die producenten van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie boekten (als gevolg van de exploderende prijsstijgingen) af te romen. Elektriciteitsproducenten met een productie-installatie vanaf 1 megawatt kregen een heffing van 90 procent opgelegd over marktinkomsten boven de 130 euro per megawattuur. Deze zogeheten ’inframarginale elektriciteitsheffing’ moest de staatskas maar liefst 1,8 miljard euro opleveren, werd afgelopen najaar becijferd.

Inmiddels blijkt de ’solidariteitstaks’ veel minder op te leveren: de nieuwste raming gaat uit van een opbrengst van 100 tot 200 miljoen euro. „Dit is een forse daling van de geraamde opbrengsten van €1,8 miljard”, schrijven de bewindspersonen.

Kijkje in de boeken

Kamerleden eisen opheldering. „De daling is inderdaad toe te schrijven aan de gedaalde energieprijzen”, zegt Kamerlid Pieter Omtzigt. „Daar zijn we alleen maar blij mee. Maar het is wel raar dat de heffing afgelopen maanden niet zo veel heeft opgebracht. Ik wil daarom dat er inzicht komt in de transacties. Je kunt de maatregel namelijk ontwijken als je de stroom van tevoren verkoopt, dat kan zelfs binnen het eigen concern. Dan ontloop je de heffing, maar behoud je de winst. Daar moet grondig boekenonderzoek naar gedaan worden.”

Kamerlid Renske Leijten van de SP valt Omtzigt bij. „We moeten echt zicht krijgen op de cijfers. Tot nu toe weten we niet eens de inkoopprijs van gas en elektriciteit van de energiebedrijven. De Autoriteit Consument en Markt moet de boeken in, ook in die van vorig jaar. Daarnaast moeten we via de voorfinanciering van het prijsplafond ook meer inzicht en zeggenschap eisen.”

VVD’er Silvio Erkens ziet ook dat de verwachte opbrengst van de heffing fors is gedaald. „Dat voelt wrang, maar de dalende energieprijzen zijn uiteraard goed nieuws voor onze huishoudens en ondernemers. Het is nu zaak dat de regering blijft inzetten op het onder controle krijgen van de energiecrisis en hoge kosten. Met name met het oog op de komende winter.”

Tegenover de tegenvallende opbrengst van de solidariteitstaks staat dat de koopkrachtmaatregelen die het kabinet heeft genomen, zoals het prijsplafond, ook veel minder kosten dan gedacht door de gedaalde gas- en elektriciteitsprijzen.