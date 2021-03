12 jaar cel en tbs voor doden man in verzorgingshuis

Het 72-jarige slachtoffer was een man met een beperking die in een verzorgingshuis woonde. Een aantal dagen voor de dodelijke overval liep hij de vrouwelijke medeverdachte tegen het lijf, ze hielden contact.

De vrouw ging samen met haar partner, de 53-jarige man, bij het slachtoffer langs, omdat ze dachten dat er veel geld te vinden was. De veroordeelde man stak het slachtoffer meerdere malen in zijn buik, hals en hoofd en sloeg hem met een metalen pijp. De vrouw sloot het gordijn en deed niets om de fatale mishandeling te voorkomen. Daarna lieten ze het slachtoffer in zorgwekkende toestand achter, stelt het hof. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Op weg naar buiten gooide de hoofdverdachte de buurvrouw nog om die kwam kijken wat er gebeurde. De vrouw brak daarbij haar arm. De man moet haar 1000 euro schadevergoeding betalen.

Verlaging van straf

Het hof in Den Bosch heeft de gevangenisstraf verlaagd van 15 jaar naar 12 jaar, vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de dader. Voor het hoger beroep is hij onderzocht door een psycholoog en psychiater. Volgens hen is er sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische en narcistische trekken. „De persoonlijkheidsstoornis zal een blijvend risico vormen voor recidive.” Daarom werd tbs met dwangverpleging aanbevolen.

De man is zelf tegen tbs met dwangverpleging, omdat hij dit al eerder opgelegd heeft gekregen. Het hof acht het belang van de samenleving echter groter dan de persoonlijke belangen van de verdachte.