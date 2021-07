Minder dieren geslacht voor Offerfeest, regels ’goed nageleefd’

Beide illegale slachterijen waren in Gelderland, maar waar precies vermeldt de NVWA niet. Een ervan was op een boerderij, maar ook achter een woonhuis ergens in de provincie waren illegaal schapen geslacht. Zes schapen waren al geslacht op het moment dat de NVWA-inspecteurs samen met de politie een kijkje gingen nemen, twee schapen die nog leefden zijn overgedragen aan Comité Dierennoodhulp.

Gekwalificeerd personeel

Inspecteurs legden in enkele slachterijen het werk tijdelijk stil omdat niet hygiënisch genoeg werd gewerkt, of omdat er op dat moment „geen gekwalificeerd personeel aanwezig was dat onbedwelmd mocht slachten.”

Het Offerfeest (Eid al-Adha) is een van de belangrijkste feesten voor moslims. Tijdens het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim (Abraham) volgens de Koran bereid was zijn eigen zoon te doden omdat Allah dat van hem verlangde. Uiteindelijk bleek het vooral te draaien om zijn toewijding. Toen Ibrahim de bereidheid had getoond naar Allah te luisteren, mocht zijn zoon toch blijven leven en slachtte Ibrahim een ram.

Schapen

Tijdens het feest worden in Nederland vooral schapen geslacht. De meerderheid is tegenwoordig bedwelmd. In 2019 werd nog maar 23 procent bedwelmd. Onbedwelmd slachten is wel toegestaan. „Dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten zijn tijdens het onbedwelmd slachten permanent aanwezig om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd en de dieren niet onnodig lijden”, legt de autoriteit uit.