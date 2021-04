Peuter breekt been bij botsing met fietsster, vrouw rijdt door

De aanrijding was maandag rond 16.00 uur, maar de politie komt er vrijdag pas mee naar buiten. De fietsster, een vrouw met lang blond haar in een paardenstaart van naar schatting tussen de 17 en 21 jaar jaar oud, reed op een vermoedelijk elektrische fiets met hoge snelheid over het Adriaan Duyckpad toen de peuter tijdens het spelen plotseling overstak. Het jongetje werd, voor de ogen van verschillende andere kinderen, door de vrouw geraakt.

Na de aanrijding reed ze in eerste instantie door, maar toen een omstander haar aansprak, stopte ze even, om vervolgens zonder zich bekend te maken toch door te rijden. „Wegrijden van een plaats van een ongeval is strafbaar”, aldus de politie. „Het is verplicht om je identiteit kenbaar te maken nadat je betrokken bent geweest bij een ongeval. Wie toch vertrekt na een ongeval pleegt een misdrijf.”