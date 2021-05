Meerdere prik- en teststraten vrijdag dicht vanwege windstoten

Mensen kunnen voor hun prik op vrijdag onder meer niet terecht bij voormalig cruiseschip ss Rotterdam op Katendrecht in Rotterdam. Ook de prikplek naast winkelcentrum Koningshoek in Maassluis sluit tijdelijk. De teststraat in Zuidland gaat vrijdag dicht en gaat dinsdag, na Pinksteren, pas weer open. Alle afspraken worden verplaatst naar andere locaties, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond.

GGD regio Utrecht sluit de deuren van de testlocaties in Veenendaal, Vianen en Woerden.

Het KNMI waarschuwt vrijdag voor windstoten aan de kust. Daarom geldt code geel voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. In het noordwesten van het land zijn in de middag en aan het begin van de avond windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk.

Het is nog niet bekend of prik- en testlocaties in de andere regio’s waar code geel geldt ook worden gesloten.