Meerdere prikplekken in en rond Rotterdam vrijdag dicht om wind

Het KNMI waarschuwt voor windstoten aan de kust vrijdag. Daarom geldt code geel voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. In het noordwesten van het land zijn in de middag en aan het begin van de avond windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk.

Het is nog niet bekend of vaccinatielocaties in de andere regio’s waar code geel geldt ook worden gesloten.