Politie vindt hard- en softdrugs en wapen in opslagbox Amsterdam

Ⓒ Politie

AMSTERDAM - De politie heeft donderdag „een grote hoeveelheid” hard- en softdrugs, een vuurwapen met munitie en vuurwerk gevonden in een opslagbox in Amsterdam Zuidoost. De eigenaar is volgens een woordvoerder nog niet opgepakt, wel heeft de politie de gegevens van de huurder en ook camerabeelden van de opslagruimte in handen.