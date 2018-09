Uitslag Stelling: Goed initiatief

„Mensen krijgen hierdoor de mogelijkheid om daadwerkelijk een steentje bij te dragen”, zegt een deelnemer enthousiast. „Het bevordert tevens het gevoel van saamhorigheid.”

Helpen

Nederlanders blijken steeds meer de behoefte te hebben om te helpen bij bijvoorbeeld de vermissing van een kind. Een voorbeeld daarvan is de vermissing van de broertjes Ruben en Julian. Spontaan meldden zich honderden mensen aan om mee te helepn bij de zoektocht. Het Rode Kruis wil een coördinerende rol gaan spelen bij dergelijke initiatieven.

Een meerderheid juicht dit plan van harte toe. „Hoe meer mensen meewerken des te groter de kans op een goede afloop.”

Het Rode Kruis vindt het niet nodig om een speciale training te ontwikkelen voor de deelnemers aan het vrijwilligersnetwerk. Van de respondenten is 70 procent daar niet blij mee. „Het idee is goed, maar zonder goede training wordt het een zooitje. De kans bestaat dat er mogelijk belangrijke sporen worden gewist of vernield,” zo waarschuwt iemand. Iemand die zelf actief is bij het Rode Kruis zegt: „Ik vind wel dat er een cursus of workshop moet komen over wat wel en wat niet kan.”

Professionals

Hoewel een kleine meerderheid van 62 procent het een goed idee vindt om burgers in te schakelen bij calamiteiten zegt toch 55 procent dat dit werk eigenlijk aan professionals moet worden overgelaten. „Ga er niet te gauw toe over om vrijwilligers in te zetten als zich iets heeft voorgedaan. Ik kan daar als oud-rechercheur over meepraten.” „Uitkijken, signaleren en melden is prima, maar de rest van het werk moet overgelaten worden aan professionele mensen.”

U vindt het van maatschappelijke betrokkenheid getuigen dat steeds vaker burgerinitiatieven worden ontplooid. Een meerderheid van 71 procent vreest echter ook dat het erop duidt dat er weinig vertrouwen is in de slagkracht van de politie. Een van u vreest bovendien dat de inzet van burgers ertoe zal leiden dat er nog meer bezuinigd wordt binnen het politieapparaat. „Jammer dat de politie tegenwoordig zo’n log apparaat is. Het komt niet door de agent op straat dat de daadkracht van de politie minder is geworden, maar door de vele leidinggevenden die geen doeners meer zijn maar vergadermonsters.”

Bijna alle deelnemers aan de Stelling van de Dag kennen het zogeheten Burgernet, een initiatief van de politie waarbij Nederlanders wordt gevraagd uit te kijken naar een persoon of voertuig bij bijvoorbeeld een misdrijf of een vermissing. Een op de drie respondenten is ook daadwerkelijk aangesloten bij het Burgernet.

Een korte analyse van een deelnemer: „Het is altijd goed om burgers meer bij alles te betrekken want hier in Nederland wordt te veel gedacht dat de overheid maar alles moet doen.”