In Duitsland gewonde Nederlandse fietsster overleden

BAD DRIBURG

De vrouw maakte met haar echtgenoot een fietstocht in de heuvels bij Neuenheerse, in het oosten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Na een rustpauze stapten ze weer op. De weg liep heuvelaf. De man volgde op een afstandje en zag zijn wederhelft ineens op de weg liggen met een zware verwonding aan haar hoofd. Ze was niet meer aanspreekbaar. Hulpdiensten hebben haar gereanimeerd. Daarna werd ze met een ambulance en een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De fietsster droeg geen helm. Het is niet duidelijk geworden waardoor de vrouw ten val is gekomen. Volgens de politie is ze in elk geval niet aangereden.