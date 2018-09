Jong geleerd, oud gedaan

2 Turven Hoog heeft al vijftien jaar ervaring met theater voor de allerkleinsten. Rond Pasen wordt er in Amsterdam, Den Haag en Haarlem onder de noemer van 2 Turven Hoog op locatie van alles voor deze doelgroep georganiseerd. Heeft je kleintje nog maar net het kruipen onder de knie, dan kan hij of zij al naar Wonderland van Wonderland Collectief. Dit gezelschap, onder leiding van Makiko Ito, heeft een wonderlijke taal van muziek, dans en interactie ontwikkeld waarbij zelfs de hele kleintjes zich onmiddellijk senang voelen. Ito en haar musici voelen precies aan wat de kinderen aankunnen en benaderen ze uiterst voorzichtig, waardoor ze zich al snel laten meenemen in een betoverende wereld.

Muziek is sowieso altijd een belangrijk communicatiemiddel bij deze hele jonge doelgroep. Zo ook in Woei! (1 t/m 5) van Alle Hoeken van de Kamermuziek, waarin drie musici zich bewegen door een warme wereld van adem en wind. Ieder briesje klinkt anders en prikkelt huid, haar, ogen en oren. Lily Kiara en Felicity Provan gaan in Stil (Oewaaa) (2 t/m 5) juist op zoek naar de stilte in een lawaaiige wereld. En Malou van Sluis en Judith Sleddens hebben zich voor In de verte (2 t/m 5) laten inspireren door de verhalen van Toon Tellegen. Zij nemen de kinderen mee op avontuur in een beeldende, interactieve en muzikale voorstelling over weggaan, weer thuis komen en alles daar tussenin.

’2 Turven Hoog op locatie’ vindt plaats op diverse locaties in Amsterdam (20 en 23 april), Den Haag (17, 18 en 19 april) en Haarlem (21 april). Info: www.2turvenhoog.nl