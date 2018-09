Meer woningen verkocht in maart

Het is na opbeurende cijfers van makelaarsvereniging NVM opnieuw een signaal dat de woningmarkt aantrekt. Over de hele linie blijkt de woningmarkt ten opzichte van vorig jaar in de lift te zitten: de verkoop van tussenwoningen steeg met 19,3 procent het meest, en de verkoop van hoekwoningen met 4,5 procent het minst. Het aantal hypotheken steeg in vergelijking met maart 2013 met 3,8 procent.

Op regionaal niveau blijft een enkele provincie wel achter. Zo daalde in Limburg de verkoop ten opzichte van vorig jaar met tien procent. Daarentegen steeg de huizenverkoop in Friesland met 25,7 procent juist weer fors.

Stabiel

Ten opzichte van afgelopen februari bleef de woningverkoop stabiel. Er werden twee huizen minder verkocht. De verkoop van tussen- en hoekwoningen was in maart respectievelijk 4,4 en 4,1 procent lager dan in februari. Aan de andere kant steeg de verkoop van appartementen met 0,1 procent en van 2-onder-1-kap woningen met 10,4 procent. Ook het aantal afgesloten hypotheken is met 3,3 procent gestegen.

Het aantal executieveilingen blijft verder dalen. Ten opzichte van maart vorig jaar vonden er 10,3 procent minder executieveilingen plaats.