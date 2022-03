Veelbesproken circusolifant Buba verhuisd naar Hongarije, ondanks dat ze mocht blijven

De familie zou gehecht zijn aan het dier en goed voor haar zorgen. Maar dat lukt dus niet meer. De dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights, die er vorige week al lucht van kreeg dat Buba was verhuisd, heeft het er niet op en vreest dat Buba in Hongarije geen fatsoenlijk olifantenleven kan leiden. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels vragen gesteld en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt de kwestie uit.

De familie Freiwald kwam in de problemen door de coronamaatregelen. „De twee onzekere coronajaren hebben roet in het eten gegooid en de koers onverwacht gewijzigd. Nu er geen voorstellingen gegeven kunnen worden, blijven inkomsten uit.”

Buba is „na een gedegen voorbereiding” overgeplaatst naar een park in Hongarije, Kimba Elefánt Park. „Geen circus, wel een heleboel mensen met een circusachtergrond en volop ervaring in de omgang met olifanten. De zogenaamde hands-on-verzorgingsmethode - waarbij mens en dier in direct contact staan met elkaar - is voor Buba belangrijk en vertrouwd”, aldus de zegsvrouw. „Regelmatig reist Lutz Freiwald af naar Hongarije om daar te monitoren hoe Buba zich gedraagt.”

’Besluit ontzettend moeilijk’

De familie vond het besluit om Buba te laten gaan „ontzettend moeilijk”, maar het biedt volgens haar „wel een stuk zekerheid” voor het dier. Volgens een van de initiatiefnemers van het park in Hongarije, René Casselly senior, valt de verhuizing van Buba Lutz Freiwald inderdaad nog steeds heel erg zwaar.

Buba was prima te pas toen ze arriveerde: „goed verzorgd en doorvoed”, aldus Casselly. Hij zegt dat Buba in het Hongaarse park geen echte circuskunstjes hoeft te doen, maar dat parkbezoekers haar wel kunnen bezichtigen en dat alle dieren „wel beweging en afwisseling” moeten hebben, wat dan aardig is voor belangstellenden om te zien. En publiek kan bijvoorbeeld ook wortels voeren.

„Het is onacceptabel dat een olifant in Nederland na jaren eindelijk bevrijd wordt uit haar circusbestaan om vervolgens verpatst te worden aan een nieuw veredeld circus”, zegt Animal Rights.