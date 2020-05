OMT-adviseur: ’Kinderen vrijwel nooit verspreider corona’

Bruijning baseert haar opvatting op verschillende internationale studies die geen bewijs hebben gevonden dat kinderen het coronavirus verspreiden. Er is vooral gekeken naar de situatie in Denemarken, waar basisscholen al weken langer open zijn dan in Nederland.

’Hoopgevend’

„Het is fijn dat Denemarken ons is voorgegaan”, zegt ze woensdag in gesprek met BNR. „Na een maand kunnen we wel zeggen dat er geen effect is wat betreft het aantal besmettingen. Dat is hoopgevend, ook voor Nederland.”

Wat Bruijning betreft kunnen scholen dan ook per 1 juni volledig open. „We hadden vanaf het begin al kunnen kiezen voor deze optie, van 100 procent bezetting. We zitten in een fase van de epidemie dat het aantal besmettingen in Nederland echt heel laag is.”

Zomervakantie

Het zou een goede kans bieden om op weg naar de zomervakantie te zien hoe het gaat. „Een week of vijf, zes kunnen we nog goed monitoren, en dan de balans opmaken voor september.”

Beslissingen worden genomen op advies van het OMT, benadrukt ze. „Maar als je puur vanuit de kinderen en scholen kijkt, heeft dit wel mijn voorkeur.”

In ons land liep ook een studie, maar die is nog niet afgerond. Toch zijn er in de literatuur ook studies verschenen uit andere landen waar eveneens werd gekeken naar eventuele verspreiding van het coronavirus door kinderen.

,,Daarin kwam ook steeds weer het beeld naar boven dat kinderen eigenlijk vrijwel nooit de verspreider van het virus zijn.” Hoe jonger de kinderen, hoe minder kans dat ze besmet zijn met het virus. ,,Tieners lijken in dit opzicht wel meer op wat je bij volwassenen ziet.”