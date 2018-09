Penningmeester Senioren Partij rooft kas leeg

De seniorenpartij overlegt nog of er aangifte gedaan wordt tegen de vrouw, meldt L1. Ze heeft de partij laten weten het geld via een afbetalingsregeling terug te willen geven.De Senioren Partij Maastricht werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Maastricht. Het partijbestuur hoopt dat de affaire geen invloed heeft op het verloop van de onderhandelingen over de coalitie.

