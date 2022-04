Premium Het beste van De Telegraaf

Publiek en pers in de ban van sterrenkoppel op Invictus Games Dringen voor ’benaderbare’ Harry en Meghan: ’Maar hij is wel echt heel kaal hè’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Met honderden zijn ze uitgerukt naar Den Haag, waar ze tegen elkaar aangedrukt met telelens in de hand klaarstaan om het perfecte shot te maken. Media van over de hele wereld lijken zaterdagmiddag nauwelijks geïnteresseerd in de winnaars van de eerste Invictus Games. Hun camera’s wijzen maar één kant op: naar die van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle.