Vrouw (60) vervalst papieren en doet zich 20 jaar voor als dokter en psychiater

Zholia Alemi (naar verluidt 60 jaar oud) vervalste documenten die moesten bewijzen dat zij geschikt was om als dokter en psychiater aan het werk te gaan. Ze leverde de documenten in 1995 in bij de General Medical Counsil (GMC). Volgens de rechtbank verdiende ze in deze periode tussen de 1,13 en 1,46 miljoen euro. Dat meldt ITV News.

Ze vervalste twee diploma’s van de universiteit in Auckland (Nieuw-Zeeland). Deze documenten gebruikte ze om aan het werk te gaan in Groot-Brittannië.

Ervaren fraudeur

De openbaar aanklager noemt Alemi een ’zeer ervaren vervalser en fraudeur’.

Opvallend is dat een brief die ze gebruikte om haar documenten kracht mee bij te zetten, spelfouten bevatte. Bij een inval in haar huis vond de politie een vervalskit en documenten die ze gebruikte als proef voor het vervalsen van certificaten.

Alemi ontkent alle beschuldigingen en stelt dat de documenten echt zijn.

Nadat de beschuldigingen bekend werden, mocht ze haar beroep als psychiater niet meer uitvoeren. Ook wil het OM het geld dat ze in haar jaren als dokter en psychiater verdiende terugvorderen. Op 28 februari krijgt ze te horen wat voor straf ze krijgt.

In 2018 werd ze ook al bestraft voor het vervalsen van een testament van een 84-jarige vrouw, waardoor zij het geld zou krijgen.