Oppositie wil stukken zorgdeal snel zien

De SP, het CDA en GroenLinks willen zo snel mogelijk weten wat het kabinet, de regeringsfracties en de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP precies met elkaar hebben afgesproken over de verzachting van de bezuinigingen in de langdurige zorg. Ze willen alle stukken per ommegaande ontvangen, bij voorkeur voor het einde van deze donderdag.