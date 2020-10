Zonnepanelen plaatsen op Ministerie van Klimaat lijkt onmogelijk

De kantoorkolos aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waar naast EZK het ministerie van Landbouw is gehuisvest, moet een ’groen icoon’ worden zo blijkt uit het eerste duurzaamheidsverslag van de ambtelijke top.

Een van de groene hoogtepunten moet de plaatsing van zonnepanelen worden. Dit is een verleden al eens onderzocht, maar het plan bleek toen veel te duur. Nu panelen goedkoper zijn, doet EZK een nieuwe poging. Maar echt vlot gaat het niet.

Het ministeriegebouw is een rijksmonument, er zijn zorgen over de draagkracht van het dak en het is opnieuw de vraag of de operatie qua kosten wel haalbaar is. Daarnaast moeten meerdere instanties zich buigen over de groene wens.

„Dit samenspel van verschillende spelers en aspecten maakt dat een ogenschijnlijk eenvoudig iets, het plaatsen van panelen, tijd en capaciteit vergt om dit tot een goed einde te brengen”, zo valt te lezen in het duurzaamheidsverslag. Een woordvoerder bevestigt dat er nog altijd geen knoop is doorgehakt en dat het nog maar de vraag is of het er ooit van gaat komen.