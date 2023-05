Klant (60) steekpartij bij badkamerspecialist aan verwondingen overleden

Het incident gebeurde in een winkel aan de Nijverheidsweg-Noord in de Utrechtse plaats. Volgens de politie was er sprake van een „zakelijk conflict” dat uit de hand liep. De 60-jarige man was een klant die een conflict had met een 39-jarige winkelmedewerker. Die heeft verklaard dat de 60-jarige op enig moment een mes trok. Hierop schoot een 29-jarige collega van de winkelmedewerker te hulp en hij werd vervolgens in zijn been gestoken.

Daarop sloeg de 39-jarige de 60-jarige man met een voorwerp uit de winkel tegen het hoofd. Deze klap was fataal, zo blijkt nu. Het incident wordt verder onderzocht. Volgens de politie wordt er vooralsnog uitgegaan van een zogeheten „noodweer-scenario.” Na afronding van het onderzoek neemt het Openbaar Ministerie een definitieve beslissing of er al dan niet zal worden vervolgd. De 29-jarige kon na behandeling van de steekwond het ziekenhuis weer verlaten.

„Dit is een zeer tragische uitkomst”, zo stelt FG-Groep, waar Sanisale onder valt, in een persverklaring. „Nadat de klant een medewerker van Sanisale aanviel ontstond een schermutseling in de winkel om de veiligheid te bewaren. Hierbij is de belager gewond geraakt, waarna meteen de nooddienst is gebeld en de klant in een stabiele zijligging is gelegd. Helaas hebben we vanmorgen vernomen dat hij in het ziekenhuis is overleden.”