LIVE | RIVM: aantal eerste coronaprikken neemt amper nog toe

Het aantal eerste coronaprikken dat wordt gezet neemt nauwelijks nog toe, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de weekrapportage van de vaccinatiecijfers. Dat geldt volgens het instituut voor de meeste leeftijdsgroepen.

Afgelopen week zijn ruim 725.000 coronavaccinaties gezet. Ongeveer 650.000 daarvan zijn tweede prikken.

Alleen in de jongste leeftijdsgroep is een lichte toename te zien van het aantal eerste prikken, aldus het RIVM. Van alle tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft nu 46 procent een eerste vaccinatie gekregen. Een deel van de jongeren die in 2009 zijn geboren, moet nog 12 jaar worden en kan dus nog geen prikafspraak maken. Als zij niet worden meegerekend is de opkomst onder 12- tot en met 17-jarigen momenteel 49 procent.

In totaal werden tot en met afgelopen zondag ongeveer 22,3 miljoen prikken gezet. Eerder werd duidelijk dat daarmee zo’n 85 procent van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar is ingeënt.

In de podcast Generatie T. gaan twee volledig gevaccineerde dertigers in gesprek met twee jonge, weloverwogen Telegraaf-collega’s die zich liever niet laten inenten:

16.00 - Veel patiënten met verzwakte afweer onbeschermd door vaccins

Ongeveer een half miljoen patiënten in Nederland met een verzwakt of verstoord immuunsysteem zijn niet of onvoldoende beschermd door coronavaccins. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van onder meer UMC Groningen, het Erasmus MC, UMC Utrecht en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg. Mogelijk kan een derde of een vierde prik uitkomst bieden voor deze patiënten, maar dit moet nog onderzocht worden.

„Het lijkt erop dat er bij nier- en longtransplantatiepatiënten veel mensen tussen zitten die niet goed beschermd zijn na het vaccineren. Datzelfde geldt voor patiënten die een ernstige afweerstoornis hebben. Ook zijn er patiënten met bloedziekte die mogelijk niet beschermd zijn”, zegt onderzoekcoördinator Daniël Warmerdam.

Onder meer dialysepatiënten en bepaalde patiënten die nog geen immuunonderdrukkende medicatie gebruiken zijn volgens de onderzoekers mogelijk wél goed beschermd door vaccinaties. „Het positieve is dat een aantal groepen wel beschermd zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die niet goed reageren op vaccinatie”, aldus Warmerdam.

Verschillende onderzoekscentra zijn begin dit jaar begonnen met de studies naar de werking van vaccinaties bij patiënten met een verzwakte afweer. De studies maken deel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma Covid-19, bedoeld om de gevolgen van het coronavirus te onderzoeken.

12.55 - Aantal meldingen trombose en laag aantal bloedplaatjes stagneert

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver 41 meldingen gekregen van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met een coronavaccin van AstraZeneca of Janssen. Bij de vorige update, twee weken geleden, ging het nog om 40 meldingen. „Er wordt veel minder geprikt met de vaccins van AstraZeneca en Janssen”, verklaart directeur van Lareb Agnes Kant de afvlakking van het aantal meldingen.

Na een melding doet Lareb onderzoek naar onder meer het specifieke medische beeld van de gevaccineerde. „In het geval van de bijwerking gaat het om een heel uitgebreide trombose op bijzondere plaatsen, met een sterke daling van het aantal bloedplaatjes”, legt Kant uit. „Ook wordt een test gedaan, op basis waarvan kan worden bepaald of het om de bijwerking gaat.”

Van 21 van de meldingen is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking van de vaccins gaat, evenveel als twee weken geleden. In de overige 20 gevallen ging het ook om trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, maar niet met dat specifieke medische beeld of de positieve testuitslag. Dan kun je niet concluderen dat het de bijwerking is van het vaccin, aldus Kant. „Trombose kan ook een tekort aan bloedplaatjes veroorzaken. Dat ziektebeeld is op zichzelf niet zo bijzonder.”

Ook na de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes binnengekomen, tot dusver 19. In geen van die gevallen werd met een test aangetoond, of bleek op basis van het medische beeld dat het om een bijwerking van de vaccins gaat.

Tot dusver zijn 622.162 vermoedelijke bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meldingen gaan over ongeveer 21,9 miljoen gegeven prikken. De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn, algehele malaise, vermoeidheid, spierpijn, rillingen, pijn op de prikplek, koorts, misselijkheid, gewrichtspijn en zwelling op de prikplek.

Er zijn 509 meldingen gedaan van overlijden na coronavaccinatie, waarvan 259 onder mensen ouder dan 80 jaar, 204 onder mensen tussen de 61 en 80, 36 onder mensen tussen de 41 en 60 en 8 onder mensen tussen de 20 en 40 jaar. Van twee personen is de leeftijd niet bekend. Overlijden na vaccinatie betekent volgens Lareb niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Drie mensen zijn overleden die vrijwel zeker de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin hadden.

Eerder deze maand rapporteerde Lareb over honderden meldingen van oorsuizen en meer dan duizend meldingen van menstruatiestoornissen na coronaprikken. Deze cijfers zijn toegenomen, aldus Kant, maar exacte aantallen geeft Lareb op dit moment niet. Er wordt onderzoek gedaan.

10.47 - Ook in Groningen en Nijmegen demonstratie van evenementensector

Groningen en Nijmegen sluiten zich aan bij de landelijke demonstratie van de evenementensector op zaterdag 21 augustus. Volgens de organisatie hebben nu 470 organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers aangegeven de straat op te gaan.

Eerder werd al bekend dat er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vreedzame demonstraties zullen zijn. Partijen uit Den Haag zullen zich aansluiten bij de protestmars in Rotterdam. Vanaf 14.00 uur wordt in de steden gedemonstreerd. Mensen die willen meelopen kunnen zich op de website van de actie Unmute Us aanmelden en de looproutes vinden.

Vrijdag maakte demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort daarna werd de demonstratie van de evenementensector aangekondigd.

Organisatoren van onder meer Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda willen met de demonstratie een signaal afgeven aan de overheid. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden.

09.58 - Gezondheidsraad komt in september met advies over derde prik

De Gezondheidsraad verwacht begin september, uiterlijk half september, met een advies te komen om volledig gevaccineerde mensen een extra coronaprik te geven, laat een woordvoerster weten. Hiermee zouden mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus.

Eerder werd al bekend dat het kabinet waarschijnlijk in het najaar een besluit neemt hierover. Het Outbreak Management Team (OMT) moet hier ook nog een advies over uitbrengen.

In juni werden het OMT en de Gezondheidsraad al eens gevraagd naar hun visie op zo’n extra ’booster’. De adviesorganen gaven toen gezamenlijk aan dat er nog te veel onzekerheden zijn over de verloop van het virus en de vaccins. Wel noemden ze het toen al „aannemelijk dat een boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARSCoV-2-vaccin in het verschiet ligt.”

De Amerikaanse regering is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona, meldt The New York Times dinsdag. Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en zorgwerkers aan de beurt zijn.

08.55 - Nieuw-Zeeland gaat voor het eerst in jaar tijd weer volledig in lockdown

Nieuw-Zeeland gaat vanaf middernacht (lokale tijd) voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig in lockdown, nu er een besmetting met de Delta-variant van het coronavirus is vastgesteld. Het is de eerste besmetting met het coronavirus in het land sinds februari. De lockdown blijft drie dagen van kracht in het hele land en zeven dagen in de grootste stad van het land, Auckland, waar de besmetting is vastgesteld.

Premier Jacinda Ardern kondigde de maatregel aan op een speciaal ingelaste persconferentie. De lockdown houdt in dat alle samenkomsten worden afgelast en publieke locaties worden gesloten. Alleen essentiële diensten blijven open en ook scholen moeten sluiten.

Het is nog niet bekend waar de besmetting vandaan is gekomen. Momenteel is er geen bewijs dat de betreffende persoon besmet het land in is gekomen, melden lokale gezondheidsautoriteiten. Dit zou betekenen dat de persoon het virus in het land heeft opgelopen en er meer mensen besmet zijn.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld waar lange tijd nauwelijks coronamaatregelen golden. De strenge nationale lockdown aan het begin van de pandemie zorgde ervoor dat slechts 26 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Wel is pas 17 procent van de 5 miljoen inwoners gevaccineerd, maar vanaf september kan iedereen een afspraak maken voor een prik.

Het land hanteert een streng grensbeleid. Alleen Nieuw-Zeelanders mogen huiswaarts keren, maar moeten direct na aankomst verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel.

07.40 - ’VS willen alle gevaccineerden na 8 maanden derde prik geven’

De Amerikaanse regering van president Joe Biden is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona. The New York Times bericht dat de VS al half september willen beginnen met het toedienen van de derde prik. Die moet extra bescherming bieden tegen de Delta-variant van het virus. De krant baseert zich op gesprekken met regeringsfunctionarissen.

Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en zorgwerkers aan de beurt zijn. De regering van president Biden is volgens The New York Times van plan het besluit deze week officieel wereldkundig te maken. In ieder geval zullen Amerikanen die zijn ingeënt met vaccins van Pfizer en Moderna worden aangespoord een derde prik te halen. Mensen die zijn gevaccineerd met Johnson & Johnson (Janssen) waarschijnlijk ook.

Het nieuwe beleid hangt nog wel af van toestemming voor de extra injecties door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Vorige week keurde de FDA al wel een extra coronaprik voor kwetsbare patiënten goed, maar toen ging het dus nog slechts om Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem.

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen als de VS ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses.

07.33 - ’Twee derde voorstander van derde prik voor kwetsbaren’

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van het aanbieden van een derde coronaprik aan kwetsbaren, meldt EenVandaag op basis van een opiniepanel onder ruim 27.000 leden. 16 procent vindt dat geen goed idee en een op de vijf weet niet wat ze van een zogenoemde ’booster’ voor kwetsbaren vindt. „Veel van hen willen verder onderzoek naar de langetermijneffecten van de vaccins afwachten”, aldus het tv-programma.

EenVandaag heeft de leden ook het volgende dilemma voorgelegd: zolang er schaarste is aan vaccins de kwetsbaren een extra prik geven of deze geven aan landen waar nog weinig mensen zijn ingeënt? Een derde (35 procent) kiest in dat geval voor het eerste en 47 procent het tweede.

Steeds meer landen geven mensen in risicogroepen de mogelijkheid om een derde prik te halen om zo nog beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. De derde dosis wordt aangeboden vanwege de erg besmettelijke Delta-variant van het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep begin deze maand op tot het stoppen met de boosters, zodat er meer vaccins beschikbaar zijn voor mensen uit arme landen. In veel landen hebben mensen nog niet de mogelijkheid om een eerste en tweede prik te halen. De WHO wil dat de nadruk ligt op het beschikbaar maken van een eerste inenting voor iedereen.

07.20 - Aantal nieuwe coronagevallen daalt nauwelijks meer

De daling van het aantal coronagevallen is zo goed als voorbij. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel besmettingen vastgesteld als in de week ervoor. In sommige regio’s loopt het aantal positieve tests waarschijnlijk zelfs iets op.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 14.253 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2375 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer dinsdag tussen de 16.000 en 17.000 kan uitkomen. Vorige week meldde het RIVM iets meer dan 18.000 nieuwe gevallen in de zeven dagen ervoor.

In regio’s als Drenthe, Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek lijkt het aantal positieve tests te stijgen. In de provincies Noord-Brabant en Limburg is juist een aanzienlijke daling te zien.

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat zou iets verder kunnen dalen. Vorige week meldde de dienst 421 nieuwe opnames in een week tijd, tegen 573 de week ervoor. Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, blijft waarschijnlijk ongeveer gelijk. Dat komt waarschijnlijk uit op meer dan 40. Vorige week meldde het RIVM 46 sterfgevallen, de week ervoor 28 en nog een week eerder 21.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer was een tijdje stabiel op ongeveer 0,7, maar steeg afgelopen vrijdag naar 0,87. Dat geeft aan dat het aantal positieve tests langzamer daalt. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.