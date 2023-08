Hoe Wagner-baas Jevgeni Prigozjin van hotdogverkoper uitgroeide tot hoofdrolspeler in oorlog

Hij zat 13 jaar in een cel, onder meer voor het beroven van vrouwen, klom op van hotdogverkoper tot eerste klas cateraar en werd de kok van Vladimir Poetin die bij een staatsdiner zelfs de Amerikaanse president George Bush en bij een receptie, toen nog, prins Charles bediende. Maar de 62-jarige Jevgeni Prigozjin werd vooral wereldberoemd als de leider van de Wagner-huurlingengroep, een soort privéleger van de Russische president dat vooral in Afrika en later in Oekraïne het vuile werk opknapte.

Jevgeni Prigozjin in zijn meest recente video, waarin te zien is hoe hij in Afrika is. Ⓒ Anadolu Agency / Getty Images