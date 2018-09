Zeker 16.500 bezwaren tegen luchthaven Twente

Natuurmonumenten kwam in actie nadat een plaatselijke actiegroep had ontdekt dat het luchthavenbesluit voorschrijft dat duizenden bomen in de omgeving van het vliegveld gekapt moeten worden, omdat ze te hoog zijn voor de aanvliegroutes. Dat was voor gemeenten als Oldenzaal en Dinkelland eveneens reden om de aanvankelijke steun in te trekken en bezwaar te maken. Zelfs de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, twee van de drie partners in projectorganisatie ADT, besloten deze week een zienswijze tegen de bomenkap in te dienen.

Volgens ADT zou Mansveld van plan zijn om de regels voor bomenkap te versoepelen, zodat maar „enkele honderden bomen” moeten verdwijnen. Eind mei zou het ministerie met exacte aantallen komen. „Het ministerie zwijgt tot nu toe hierover, dus we hebben geen enkele garantie”, aldus Natuurmonumenten en regionale actiegroepen. Natuurmonumenten is een van de beheerders van natuurgebieden rondom de voorgenomen luchthaven. Volgens de vereniging zouden monumentale bomen en zeldzame planten en dieren moeten wijken voor het vliegveld.

ADT wil op het voormalige militaire vliegveld bij Enschede een regionale burgerluchthaven ontwikkelen. Dat zou volgens ADT ongeveer 2000 banen opleveren, maar een onderzoek wees uit dat dat cijfer sterk is geflatteerd en dat het maar om enkele honderden banen gaat. Veel bezwaarmakers hebben ondertussen ook grote twijfels over geluids- en milieuoverlast. Het vliegveld zou in 2016 operationeel kunnen zijn.