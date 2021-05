Politie onderzoekt link tussen beschieting huis en intimidaties personeel fruitbedrijf

Dat laten bewoners van de Prins Willem Alexanderstraat waar de beschieting was, aan De Telegraaf weten. De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan en naar een link met de intimidaties tegen personeel van het fruitbedrijf wordt gekeken. Saillant is dat de schutter de verkeerde woning onder vuur heeft genomen.

Fruitbedrijf

In het huis dat vermoedelijk het doelwit was woont een echtpaar dat voor fruitbedrijf De Groot in Hedel werkt. Het is de veertiende aanslag op een woning van werknemers van het bedrijf. Begin deze maand was het nog raak in Hedel. Hier werd een pand onder vuur genomen waarvan vorig jaar de voordeur in brand was gestoken.

De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan en naar een link met de intimidaties tegen personeel van het fruitbedrijf wordt gekeken. Ⓒ Rob Engelaar

De eigenaar van het fruitbedrijf wordt sinds halverwege 2019 afgeperst. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de vangst van een grote partij coke door de politie. Door een blunder van het Openbaar Ministerie belandden de namen en adressen van het personeel van het bedrijf is het strafdossier. Daarna begon de de keiharde intimidatiecampagne, die ondanks diverse arrestaties nog steeds voortduurt.

Uitgebreide controle A2

„De impact in de buurt is behoorlijk. Iedereen weet dat de ouders het beoogde doelwit waren. Dit hakt er behoorlijk in”, zegt de tipgever. Uitgerekend zaterdagnacht heeft de politie een uitgebreide controle gehouden in Hedel bij de A2. De burgemeester heeft het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied, nadat er in de gemeente woningen werden beschoten.

Op basis hiervan heeft het OM het bevel afgegeven om preventief te fouilleren en voertuigen te doorzoeken. Er zijn in de late avond en nacht meer dan 100 auto’s gecontroleerd. Bij de controle zijn geen wapens aangetroffen.