Oud-president Peru dringt voor bij vaccinprik: 10 jaar verbanning

Het Peruaanse congres besloot donderdagavond (lokale tijd) unaniem om Vizcarra te verbannen. De ex-president is niet de enige die is veroordeeld door de lokale regering: de voormalige minister van gezondheid, Pilar Mazzetti, mag acht jaar lang geen publiek ambt uitvoeren en de voormalige minister van buitenlandse zaken, Elizabeth Astete, is voor een jaar verbannen.

De veroordeling is onderdeel van een schandaal in Peru, waarbij meerdere overheidsambtenaren een coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm kregen, nog voordat dit middel beschikbaar was gesteld voor de hele bevolking. Vizcarra ontkent misbruik van zijn macht en stelt dat hij en zijn vrouw als vrijwilligers deelnamen aan vaccinproeven van Sinopharm. De universiteit die deze proeven organiseerde, ontkent de bewering van Vizcarra.

Corruptie

Vizcarra werd in maart 2018 verkozen tot president. Hij beloofde een einde te maken aan corruptie in het land, maar werd in november 2020 afgezet wegens beschuldigingen van corruptie. Hierbij ging het om een ander conflict dan het vaccinatieschandaal: hij zou een zanger met belastinggeld hebben omgekocht om propaganda te verspreiden.