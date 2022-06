Code geel voor onweer en hagel in oosten van het land: hagelstenen tot 1 centimeter doorsnee

Binnenland

Na weken mooi weer lijkt zomer nu ver weg, maar geen verlichting voor hooikoortspatiënten

Wekenlang hebben we kunnen genieten van (te) warme dagen voor de tijd van het jaar, maar dit weekend zijn we beland in een periode met veel te koude temperaturen. Zondag bereiken we daarbij het dieptepunt met maxima van maar 12 graden in het noorden, veel te koud voor de tijd van het jaar.