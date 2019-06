’Verdwenen’ president Gabon houdt toespraak

Ali Bongo (oktober, 2018) Ⓒ REX/Shutterstock

LIBREVILLE - De president van het Afrikaanse Gabon, Ali Bongo (60), heeft op de verjaardag van het overlijden van zijn vader en voorganger een toespraak tot de natie in het vooruitzicht gesteld. Bongo leed eind oktober vorig jaar aan een beroerte en van hem is sindsdien nauwelijks meer iets vernomen. Hij is in het buitenland verpleegd en keerde 23 maart „definitief terug”, maar heeft vrijwel niets in het openbaar gezegd.