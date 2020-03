’Lockdown’ op Filipijnen

President Duterte neemt harde maatregelen vanwege de coronacrisis en die leveren hem kritiek op van onder meer Human Rights Watch. Ⓒ Foto Facebook / Eric The Flash Action Man

MANILLA - De Filipijnen treden met harde hand op tegen overtreders van maatregelen die moeten helpen de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Vijf jongeren die zich niet hielden aan de avondklok die is ingesteld, werden opgesloten in hondenkooien en midden op de dag in de brandend hete zon gezet.