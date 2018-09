Brit 20 jaar de cel in voor ontvoering meisjes

De man, een vroegere onderwijzer, was in juni vorig jaar bij een benzinestation in Tetouan door omstanders omsingeld in zijn auto toen deze het gillen hoorden van een zesjarig meisje dat hij had ontvoerd. De gealarmeerde politie arresteerde hem vervolgens. Hij werd daarna beschuldigd van nog twee ontvoeringen.

De Brit, Robert Bill, werd in 2009 al door een rechtbank in Wales veroordeeld omdat hij had geprobeerd een meisje van vijf te ontvoeren. Na zijn vrijlating was hij via Spanje naar Marokko gereisd. De Spaanse politie had een opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd vanwege diverse pogingen om meisjes te ontvoeren en verkrachten in dat land.

Bill weerspreekt de beschuldigingen en zegt dat er geen bewijs tegen hem is. Hij kan binnen tien dagen in hoger beroep.