Braziliaanse president Jair Bolsonaro: positief getest op corona

Bolsonaro kreeg maandag last van klachten, waarna hij besloot zich te laten testen op het virus. Ook liet hij een scan maken van zijn longen. In maart liet de president zich al meerdere keren testen op corona nadat zeker twintig leden van zijn reisgezelschap het virus hadden opgelopen na een bezoek aan de Verenigde Staten. Bolsonaro weigerde lange tijd de resultaten van die testen openbaar te maken, maar bleek uiteindelijk de dans te zijn ontsprongen. Tot deze week.

Met zijn 65 jaar valt de Braziliaanse president onder de risicogroep, maar zelf lijkt Bolsonaro zich weinig zorgen te maken. In maart verklaarde hij dat hij door ’zijn atletische achtergrond’ weinig last zou hebben van het virus. Na zijn positieve testresultaat zei hij dinsdag: „Ik voel me goed, normaal. In vergelijking met gisteren gaat het heel goed. Ik zou zelfs wel een wandelingetje willen maken, maar op aanraden van de artsen doe ik dat nog niet.”

Trump-middel

Bolsonaro beweert dat hij meteen het middel hydroxychloroquine heeft ingenomen. Een malaria-medicijn waarvan de werking bij coronapatiënten niet wetenschappelijk is bewezen. Een middel dat ook Trump eerder persoonlijk gebruikte.

Waar de president het virus heeft opgelopen, is waarschijnlijk moeilijk te achterhalen. Bolsonaro lapt de coronamaatregelen graag aan zijn laars. Zo houdt hij zelden anderhalve meter afstand. Bovendien verschijnt de president regelmatig zonder masker in het openbaar, ook al is het dragen ervan op veel plekken in Brazilië verplicht.

Afgelopen zaterdag vierde hij nog de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, met onder meer de ambassadeur van de Verenigde Staten. Op foto’s op sociale media is goed te zien dat de aanwezigen geen mondkapjes droegen en geen afstand hielden. Hij vloog ook naar de staat Santa Catarina om poolshoogte te nemen nadat die staat was geteisterd door zware stormen.

Bekijk ook: Rechter dwingt Bolsonaro tot dragen mondkapje

Economie op 1

Bolsonaro heeft het coronavirus regelmatig een ’griepje’ genoemd. Hij is groot voorstander van het opheffen van de maatregelen die volgens hem veel te schadelijk zijn voor de economie van het land. Twee Braziliaanse ministers van Volksgezondheid namen al ontslag naar aanleiding van verschillen van inzicht met de president. Een aantal staten en steden heeft zelf beschermingsmaatregelen genomen.

In Brazilië zijn inmiddels 1,6 miljoen mensen positief getest op het virus. Zeker 65.000 Brazilianen zijn aan de gevolgen overleden. Daarmee is het na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land. Toch versoepelt het land de maatregelen. In de miljoenenstad Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld al weer restaurants en bars geopend en gaan al veel mensen weer naar de strandpromenade op Copacabana.