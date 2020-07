’Braziliaanse president Jair Bolsonaro test positief op corona’

In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zegt Bolsonaro zich „heel goed” te voelen. De 65-jarige president bepleit de heropening van de economie van zijn land en beschreef het coronavirus eerder als „slechts een klein griepje.” Brazilië is met ruim 65.000 doden wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen.

Bolsonaro zei maandag tegen aanhangers voor het presidentiële paleis dat hij het ziekenhuis heeft bezocht om zich te laten testen, nadat lokale media meldden dat de president ziekteverschijnselen zou hebben. Volgens Bolsonaro was uit onderzoek in het ziekenhuis gebleken dat zijn longen „schoon” zijn. Een dag later testte hij toch positief.